Количество отравившихся в лагере в Удмуртии выросло до 83 человек

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Число госпитализированных из-за отравления в детском лагере Ижевска возросло до 83 человек. Ранее администрация города сообщала о 65 пострадавших. На момент инцидента в лагере проходил молодежный чемпионат по игре "Что? Где? Когда?".

83 пострадавших от отравления в детском лагере Ижевска, где проходил молодежный чемпионат "Что? Где? Когда?", находятся в больнице, их состояние удовлетворительно, передает ТАСС.

"83 человека, включая 11 взрослых, госпитализированы в республиканскую клиническую инфекционную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе правительства.

По информации республиканского Минздрава, у пострадавших выявлена ротавирусная и норовирусная инфекции. Врачи определили их состояние как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что от отравления пострадали 65 человек. Роспотребнадзор приостановил деятельность оздоровительного лагеря. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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