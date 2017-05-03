Пострадавшей при бомбежке Мосула девочке вернули зрение

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Врачи спасли зрение четырехлетней Хавре, которая ослепла в результате авиаудара коалиции по иракскому городу Мосул. Ей провели две сложнейшие операции.

В иракском Мосуле медики вернули зрение четырёхлетней Хавре. Она получила тяжёлые осколочные ранения в результате авиаудара коалиции, возглавляемой США. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Ребёнок перенёс две сложнейшие операции на глазах. По словам её отца, надежды на выздоровление практически не было. Хавра — единственная, кому удалось выжить после авианалёта в западной части Мосула 16 марта. Под завалами погибла и её мать.

По разным данным, жертвами той бомбардировки стали от 80 до 150 мирных жителей.

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