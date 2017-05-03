Собянин: работы в парке "Зарядье" вышли на финишную прямую

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Работы в парке "Зарядье" вышли на финишную прямую. Он откроется для посетителей уже этой осенью.

Московский парк "Зарядье" откроется для посетителей уже этой осенью. Об этом заявил Сергей Собянин во время осмотра объекта, передает "ТВ Центр".

Территорию площадью в 10 гектаров разделят на 4 зоны - смешанный лес, северный ландшафт, степь и заливные луга. Для каждой предусмотрен свой микроклимат. Поддерживать его будут искусственно, с помощью устройств регуляции температуры, управления ветром и имитации естественного света. Зелёный массив парка организуют несколько тысяч деревьев и кустарников - всего более 120 видов растений.

"Зарядье" - это гармоничное сочетание природы, истории и инноваций. В проекте - уникальная смотровая площадка, музеи, концертные залы. Для тех, кто хочет окунуться в атмосферу Заполярья, откроют Ледяную пещеру.

"Зарядье" преображается, начинает становится похожим не на груду бетона, а действительно на парк. Идет активная посадка деревьев, кустарников. Всего будет около 700 деревьев и 7 тысяч кустарников. Активно ведется строительство парящего моста, набережной, филармонии, информационного медиацентра, заповедной пещеры и ряда других объектов, в том числе кафе, ресторана. Так что мы видим, что осенью первые посетители смогут прийти в парк "Зарядье", - сказал мэр.