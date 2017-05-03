Было — стало: как изменятся квартиры москвичей после реновации

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На официальном сайте Москвы опубликован список пятиэтажек, которые смогут войти в программу реновации. Но окончательное решение остается за людьми. Жильцы должны проголосовать до 15 июня. На месте снесенных хрущевок возведут дома с современными квартирами, большими подъездами и удобными дворами.

В этом московском дворе, как и в сотнях других, главная тема для обсуждений - судьба пятиэтажек. Опубликованный накануне список изучили, с процедурой голосования разобрались. Планировка в квартире Анны Силиной — типовая для советской хрущевки. Узкие коридоры, низкие потолки, а в ванной даже собаке негде развернуться, маленькая кухня, передает "ТВ Центр".

"Мы вчера буквально установили стиральную машину, потому, что ее по сути больше некуда ставить. Тут вообще очень тесно. Если за столом обедать и готовить, тоже маленькое место. Поэтому как-то так приходится ютиться, если еще приходят собаки тут, лежат, то вообще приходится вот так переступать", - жалуется Анна.

Все размышления сейчас о том, какими будут новые квартиры. Москвичи получат жилье принципиально другого уровня — комфортного и современного. Вот, например, две квартиры с одинаковой жилой площадью: первая в хрущевке, вторая — в новом монолитном доме. Она не только больше за счет просторных коридоров и кухни, но и спроектирована по современным стандартам. Все комнаты изолированы.

В новых домах такой проблемы не будет. Лифты, до которых не нужно подниматься по лестнице, низкие пороги, пандусы: все это предусмотрено современными строительными правилами. На смену темным подъездам придут просторные и светлые входные группы. Внутри - новые почтовые ящики, система видеонаблюдения. В каждой квартире застекленный балкон или лоджия. Инженеры планируют внедрять энергоэффективные технологии. Везде установят счетчики, которые автоматически будут передавать показания. Санузлы будут раздельными. Новые коммуникации обеспечат бесперебойную подачу воды и электричества. Квартиры сдадут с чистовой отделкой класса "комфорт". Установят электроплиты и сантехнику. Вся электрика будет качественной и безопасной. Дома возведут из монолита или современных многослойных панелей.

"На сегодняшний день это самый технологический способ индустриального домостроения. Поэтому ничего больше пока в таком массовом производстве не изобретено. Москва, насколько я знаю, планирует провести конкурс планировщиков, градостроителей по разработке новых, современных планировочных решений. Чтобы это не был монофункциональный спальный район исключительно, а чтобы это были общественно деловые какие-то и магазины", - говорит президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева.

Новые дома должны органично вписаться в общий архитектурный облик московских районов, именно поэтому проектов разработают несколько. Отличаться они будут, например, по этажности и конфигурации зданий. Есть и несколько общих условий. Одно из главных — создание качественной инфраструктуры: детских площадок, прогулочных зон и скверов.

Матвей Шестаков, Владимир Хуртин, Игорь Константинов, Кристина Одиноченко. "ТВ Центр".