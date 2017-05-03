Движение в Москве ограничат из-за репетиции военного парада
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Движение по ряду улиц в центре Москвы будет перекрыто из-за второй репетиции парада Победы на Красной площади. Водителям следует заранее планировать маршруты поездок и по возможности пользоваться городским транспортом, предупреждают власти.
В Москве в среду пройдет уже вторая ночная репетиция Парада Победы. Сразу по нескольким столичным улицам будет перекрыто движение, передает "ТВ Центр".
Ограничения начнут действовать с 17:00 и до окончания мероприятия. Колонны военной техники проследуют от улицы Нижние Мнёвники до Звенигородского шоссе. Через участок по Садовому кольцу, Тверской и Новому Арбату. Нельзя будет проехать по набережным и бульварам, примыкающим к Красной площади. А также по Большому Москворецкому и Большому Каменному мостам. Помимо техники в тренировке примут участие около десяти тысяч военнослужащих.
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