Сочи готовится к проведению матчей Кубка конфедераций

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Аэропорт Сочи готов принимать в день до 38 тысяч футбольных болельщиков. Ожидается, что на матчи Кубка Конфедераций поток пассажиров будет даже больше, чем во время Олимпиады. Созданная в городе инфраструктура рассчитана на проведение международных соревновании любого уровня.

В аэропорту Сочи не протолкнуться независимо от сезона. За последние пару лет пассажиропоток вырос до пяти миллионов в год. Переместить такое количество желающих - задача не из лёгких. Но справляются. Впереди очередное испытание на прочность - Кубок конфедераций. Готовятся к нему со всей ответственностью, передает "ТВ Центр".

Никаких трудностей не возникает, ведь за плечами успешный опыт проведения олимпийских игр. Вся инфраструктура города максимально удобна. Вариантов комфортного перемещения много. Поезда "Ласточки", автобусные маршруты и круглосуточные шаттлы. Для удобства все дублируется на английский язык. А в день проведения матча для болельщиков будет действовать бесплатный проезд на всем общественном транспорте города. Достаточно иметь при себе паспорт болельщика и билет на матч.

А для всех иностранных гостей на время проведения турнира будет действовать безвизовый въезд на территорию России. 10 дней до матча и 10 после. При себе иметь тот же набор - паспорт болельщика и билет. Билеты можно купить в центрах выдачи или же через интернет. Темпы продажи уже выше, чем в ЮАР.

Все матчи в рамках кубка пройдут на обновленном стадионе "Фишт". Фасад вроде бы не изменился, но внутри - все по-другому. Из очевидного - разобрали крышу и добавили сидения и трибуны. При трансформации учли даже близость к береговой линии.

Газон стадиона отвечает всем установленным требованиям FIFA. К примеру, ему не страшны никакие погодные аномалии. Со всеми сюрпризами природы справится система обогрева и дренажа. Так что матчи состоятся в любую погоду.

А после поле не поредеет и не превратится во вспаханный огород. Качество отметил и тренер Бельгии после сыгранного 28 марта матча против сборной России на матче открытия стадиона. По правилам их должно быть три, прежде чем стадиону дадут возможность принимать турнир. Заключительный аккорд поставил финал кубка России Урал - Локомотив. "Фишт" эту проверку однозначно прошел. Убедиться в этом можно будет уже в июне. В Сочи пройдут четыре матча в рамках Кубка Конфедераций.

Александра Сергомасова, Илья Ушаков. "ТВ Центр". Сочи.

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