В квартире на Алтуфьевском шоссе нашли тело женщины

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В одной из квартир в районе Бибирево нашли тело женщины. На голове погибшей обнаружили гематомы. Тело направили в морг для выяснения причины смерти. По данному факту проводится проверка.

В одной из квартир на Алтуфьевском шоссе в районе Бибирево нашли тело женщины. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, об обнаружении тела полиции сообщил наряд "скорой помощи". Погибшая была найдена в квартире дома №78 на Алтуфьевском шоссе.

"По указанному адресу обнаружено тело хозяйки квартиры 1977 года рождения. На голове умершей выявлены гематомы. Тело направили в морг для установления точной причины смерти", - рассказал источник.

По данному факту проводится проверка. В пресс-службе ГУ МВД столицы подтвердили обнаружение тела.

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