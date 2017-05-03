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Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал Россию срочно снять все торговые ограничения, чтобы окончательно нормализовать отношения двух стран. По его словам, введенные ограничения являются самым большим препятствием для эффективной торговли. Эрдоган также выступил за снятие визовых ограничений.

Необходимо срочно снять все торговые ограничения, введенные Россией в отношении Турции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

"Если мы хотим достичь торгового оборота в 100 миллиардов долларов, то нам надо срочно и полностью снять все эти ограничения. Мы хотим, чтобы это произошло, мы с господином Путиным прилагаем большие усилия для решения существующих вопросов и для возвращения отношений на прежний уровень", - сказал он.

По словам Эрдогана, существующие ограничения являются самым большим препятствием для эффективного развития торговых отношений. Турецкий лидер подчеркнул, что намерен обсуждать эту тему с президентом Владимиром Путиным на переговорах в Сочи в среду.

"Снятие ограничений - самое главное условие для достижения 100 миллиардов долларов торгового баланса", - подчеркнул он.

Эрдоган отметил, что его страна стремиться сбалансировать торгово-экономическое сотрудничество с Россией. Пока, по его словам, импортно-экспортный баланс - в пользу российской стороны. Кроме того, еще одним условием для эффективного развития отношений Эрдоган назвал снятие визовых ограничений.

Глава Турции сообщил также, что одной из важных тем переговоров с Путиным будет сирийский конфликт. По его словам, Москва и Анкара эффективно сотрудничают по этому вопросу. Турецкий лидер выразил надежду, что "в Сочи будет выработан план того, как на практике в дальнейшем реализовывать все принятые решения по сирийской проблеме".

"У Турции и России общие цели в Сирии. Это срочное прекращение кровопролития, защита территориальной целостности Сирии и достижение политического решения кризиса. Турция не может просто наблюдать за кровопролитием в Сирии, поэтому мы уделяем особое внимание режиму прекращения огня, одним из гарантов которого являемся в рамках решений, принятых в Астане", - сказал он.

Переговоры президента Турции с российским лидером состоятся в Сочи в среду. О предстоящих переговорах Эрдоган рассказал журналистам в Анкаре перед вылетом в Россию.

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