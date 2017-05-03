Мумифицированное тело мужчины обнаружено в районе Курского вокзала

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Тело мужчины около месяца пролежало вблизи железнодорожных путей в районе Курского вокзала. По информации следователей, мужчина умер около трех месяцев назад, следов насильственной смерти не обнаружено.

Московские следователи начали проверку по факту обнаружения трупа молодого мужчины рядом с железной дорогой около Курского вокзала, передает агентство "Москва".

По данным ведомства, мужчине было от 25 до 30 лет, на него теле следователи не обнаружили следов насильственной смерти. По предварительным данным, мужчина умер около трех месяцев назад. Ранее сообщалось, что его мумифицированный труп пролежал близ вокзала около месяца.

Тело мужчины доставили в морг для установления причин смерти. Сотрудники правоохранительных органов выясняют личность погибшего.

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