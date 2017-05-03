Французский астронавт снял северное сияние с МКС. Видео
Европейское космическое агентство опубликовало видео северного сияния, снятого с борта МКС. Оно смонтировано из сотен фотографий, сделанных астронавтом Тома Песке.
Возможность увидеть северное сияние с околоземной орбиты предоставило желающим Европейское космическое агентство, сообщает TVC.RU.
Опубликованный в интернете 30-секундный видеоролик смонтирован из нескольких сотен фотографий, сделанных на борту МКС французским астронавтом Тома Песке. Запись ускорена в 25 раз. Завораживающие виды зелёного зарева сопровождаются вспышкой молнии.
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