12:10, 03 мая 2017

Французский астронавт снял северное сияние с МКС. Видео

Теги:  Космос  видео  мкс

Европейское космическое агентство опубликовало видео северного сияния, снятого с борта МКС. Оно смонтировано из сотен фотографий, сделанных астронавтом Тома Песке.

Возможность увидеть северное сияние с околоземной орбиты предоставило желающим Европейское космическое агентство, сообщает TVC.RU.

Опубликованный в интернете 30-секундный видеоролик смонтирован из нескольких сотен фотографий, сделанных на борту МКС французским астронавтом Тома Песке. Запись ускорена в 25 раз. Завораживающие виды зелёного зарева сопровождаются вспышкой молнии.

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