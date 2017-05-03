Великобритания не будет платить за Brexit 100 млрд евро

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Великобритания отказалась выплачивать 100 миллиардов евро за выход из Евросоюза. Ранее сообщалось, что Брюссель потребовал выплаты от Лондона, поскольку они предусмотрены европейским бюджетом, в том числе и после процедуры Brexit.

Соединенное королевство не собирается платить за Brexit 100 миллиардов евро. Об этом заявил министр по вопросу выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис, передает Reuters.

"Есть две стороны для переговоров. Одна сторона не должна определять, что делает другая", - заявил Дэвис.

Ранее газета The Financial Times писала, что Франция и Германия потребовали от Великобритании 100 миллиардов евро за выход из сообщества. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер настаивает на 60 миллиардах евро. Свои требования они обосновывают тем, что Великобритания обязана выполнить свои финансовые обязательства перед ЕС.

29 марта Великобритания официально запустила двухлетний процесс выхода из состава Евросоюза.

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