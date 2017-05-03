Хамовники и Сокол не войдут в программу реновации

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Власти Москвы решили не включать в предварительный перечень программы реновации 40 столичных районов. Кроме того, в список не попадут дома, расположенные в 15 поселениях на присоединенных ранее к мегаполису территориях.

Правительство Москвы приняло решение о расширении списка районов, которые не будут включены в предварительный перечень программы реновации, передает TVC.RU.

Ранее в список не входили несколько центральных районов столицы, такие как Хамовники и Якиманка. По последней информации, пятиэтажки не будут снесены в общей сложности в 40 районах Москвы, а также в 15 поселениях, расположенных на присоединенных территориях.

В перечень в Центральном административном округе, в частности, включены, Арбат, Замоскворечье, Тверской и Мещанский. В Южном АО "хрущевки", помимо прочих районов, не будут сносить в Орехово-Борисово, Зябликово, Братеево, Чертаново Центральное и Чертаново Северное. В САО не попадают под программу реновации Савеловский, Аэропорт, Ховрино, Беговой, Восточное Дегунино, Сокол, Хорошевский и Молжаниновский.

В ВАО пятиэтажки не будут снесены в четырех районах, в ЮЗАО и СЗАО – в двух, в ЗАО и СВАО в трех районах. В ЗелАО программа реновации не затронула Матушкино и Савелки, а в ТиНАО: Сосенское, Роговское, Киевский, Новофедоровское, Вороновское, Воскресенское, Краснопахорское, Внуковское, Кленовское, Филимонковское, Щаповское, Десеновское, Марушкинское, Троицк, а также Московский.

Ранее сообщалось, что в общей сложности под программу, предварительно, попадают около 4,5 зданий в старой Москве и шести поселениях новой. Судьба указанных пятиэтажек должна решиться в результате голосования среди жителей этих домов.

В перечень попали строения, которые специалисты признали непригодными для проживания людей по техническому состоянию. Кроме прочего, жильцы всех домов, попавших в перечень, большинством голосов высказались за включение этих зданий в программу.

Для составления списка столичные власти провели тщательный анализ обращений граждан, которых поступило около 250 тысяч. Проводились телефонные опросы среди жильцов: граждане высказались относительно перспективы включения их домов в перечень программы. Власти также получили информацию о техническом состоянии домов, претендующих на внесение в списки по реновации. Здания в удовлетворительном состоянии в перечень не попали, как и дома, чьи жильцы высказались против программы.

Напомним, при переселении в новые дома горожане, проживавшие в ветхом жилье, получают не меньшие, а порой даже большие по площади квартиры. Власти столицы неоднократно говорили о том, что москвичам предоставляется жилплощадь в районе, в котором они ранее проживали. Однако, по словам градоначальника Сергея Собянина, при желании москвичи также могут получить квартиры и в других районах. При строительстве домов используются энергосберегающие технологии.

Придомовые и внутридворовые территории будут благоустроены. Рядом с новостройками обустраиваются зоны для прогулок, занятий спортом, а также детские площадки. Новые дома, в которых квартиры получают переселенцы из ветхого жилья, адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, лифты в них расположены на уровне входной группы. Благодаря этому маломобильным горожанам, а также родителям с детскими колясками для того, чтобы в них попасть, не придется теперь подниматься по ступенькам.

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