Собянин осмотрел ход работ по благоустройству улиц Кремлевского кольца

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Мэр Москвы Сергей Собянин в среду осмотрел ход работ по благоустройству улиц Кремлевского кольца. По его словам, работы на прилегающих к парку "Зарядье" улицах и площадях завершатся осенью.

Благоустройство прилегающих к парку "Зарядье" улиц и площадей должно завершиться осенью 2017 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ на территории строящегося парка, передает агентство "Москва".

"Вокруг парка также ведутся большие благоустроительные работы. Нам необходимо связать парк "Зарядье" с основными пешеходными маршрутами города, поэтому сегодня в благоустройстве, реконструкции находятся сразу четыре площади. Это Старая, Новая площадь, Славянская, Лубянка - большие работы. Кроме того реконструируется и сеть улиц, которые прилегают к "Зарядью", в том числе Варварка. Надеюсь, что все эти работы будут закончены в срок осенью этого года", - сказал Собянин.

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