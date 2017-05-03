Трое российских легкоатлетов признались в употреблении допинга

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Российские легкоатлеты Юлия Чермошанская, Анна Омарова и Сослан Цирихов добровольно признались в употреблении допинга. Документы ратифицированы антидопинговым комитетом РУСАДА.

Всероссийская федерация легкой атлетики на два года дисквалифицировала бегунью Юлию Чермошанскую за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде 2008 года в Пекине, передает ТАСС.

Чермошанская подписала форму признания санкций за нарушение антидопинговых правил. Аналогичные признательные формы были подписаны еще двумя легкоатлетами: Анной Омеровой и Сосланом Цириховым (оба - толкание ядра), указанные спортсмены также получили двухлетние дисквалификации.

Ранее в апреле бегунья Антонина Кривошапка, толкательница ядра Евгения Колодко, метательница молота Анна Булгакова и метательница диска Вера Ганеева также подписали форму признания санкций.

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