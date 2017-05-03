В России создали цифровую модель бомбардировщика нового поколения

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В России создана цифровая модель перспективного стратегического бомбардировщика. По словам генерального конструктора ОАК Сергея Короткова, корпорация перешла на единую информационную систему.

В России создана цифровая модель бомбардировщика ПАК ДА. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генерального конструктора, вице-президента по инновациям Объединенной авиастроительной корпорации Сергея Короткова.

По его словам, во всем мире идут по пути оцифровки систем и моделирования авиационных комплексов. Коротков отметил, что это позволяет работать не только с чертежом, а иметь цифровую модель на протяжении всего жизненного цикла: от создания цифровой модели до эксплуатационных характеристик или систем. Генконструктор отметил, что в России также пошли по данному пути.

"Цифровая модель есть, и более того - ОАК перешла на единую информационную систему", - заявил Коротков.

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