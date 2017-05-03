Получить информацию о реновации можно в Справочной службе Москвы

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Со среды получить всю информацию по реновации можно по телефону единой справочной службы Москвы.

Жители столицы могут получить всю информацию о программе реновации по телефону единой справочной службы города 8 (495) 777-77-77. Узнать о судьбе своего дома москвичи могут и другими способами, например, на портале mos.ru в разделе "Проекты города". Также получить консультацию по вопросу переселения можно в многофункциональных центрах "Мои документы", либо в управах и префектурах столицы.