Парк "Зарядье" станет крупнейшей рекреационной зоной в центре Москвы

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Работы в столичном парке "Зарядье" вышли на финишную прямую. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Уже в первых числах сентября новый парк примет посетителей. Сейчас же на территории идет высадка деревьев и кустарников, завершается строительство основных объектов. Изменится и внешний вид прилегающих к "Зарядью" улиц.

Совсем скоро в центре Москвы появится настоящий оазис - парк "Зарядье". На площади в 10 гектаров можно будет наблюдать сразу 4 климатические зоны - северный ландшафт, смешанный лес, степь и заливной луг. Не удивительно, что этот парк еще на этапе проекта получил высокую оценку экспертов ЮНЕСКО. Специалисты приступили к важному этапу - озеленению. Ход работ осмотрел мэр Москвы, передает "ТВ Центр".

"Зарядье" преображается. Начинает становиться похожим не на груду металла, а действительно на парк. Идет посадка деревьев, кустарников. Всего будет около 700 деревьев и 7000 кустарников", - сообщил Сергей Собянин.

Работы в парке "Зарядье" вышли на финишную прямую. Почти завершены все основные объекты. Среди них - филармония с двумя залами на 2 тысячи мест и огромным амфитеатром с прозрачным куполом; 4D-кинотеатр, в котором можно будет совершить виртуальную прогулку по России; ледяная пещера, где круглый год будет поддерживаться минусовая температура. И, конечно, новая смотровая площадка уникальной V-образной формы.

Возможно, уже совсем скоро это сооружение окажется в книге рекордов Гиннеса. Причем, не за длину или высоту, а за саму идею. Мост, названный парящим, и правда, как бы завис в воздухе - над дорогой и рекой. Эта конструкция свяжет парк с набережной Москвы-реки. Плюс ко всему, мост станет еще одной зоной отдыха. Высота моста - 13 метров над гладью воды. В настоящее время закончен монтаж опор.

Мэр пояснил - строительство парка предусматривает и благоустройство прилегающей территории.

"Нам необходимо связать парк "Зарядье" с основными пешеходными маршрутами, поэтому сейчас на реконструкции находятся сразу 4 площади - Старая, Новая площади, Славянская, Лубянка. Кроме того, реконструируются и ряд улиц, которые прилегают к "Зарядью", в том числе и Варварка. Надеюсь, что все работы будут закончены в срок осенью этого года", - сказал Собянин.

Одним из крупнейших объектов благоустройства стало Кремлевское кольцо. Как пример, Новая площадь - на протяжении многих лет она была одним из самых проблемных мест в историческом центре. С заторами, хаотичной парковкой, отсутствием комфортных условий для пешеходов будут бороться проверенными методами - расширят тротуары, сузят проезжую часть. Это место войдет в состав пешеходной зоны от Лубянской площади до "Зарядья".

Кристина Одиноченко, Александр Ивановский, Виктор Мальцев, Андрей Булычев, Александр Савин, Руслан Прохоров, "ТВ Центр".