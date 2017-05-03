Амстафф и его неадекватный хозяин держат в страхе квартал на севере Москвы

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Бойцовский пёс держит в страхе целый квартал на севере Москвы. Стаффордширский терьер часто гуляет один, без поводка и намордника, и нападает на любого, кто встаёт на его пути. Усмирить агрессора не может никто, а сам хозяин зверя на возмущение жильцов не реагирует.

Фотографию своего Арни Анатолий Пыхтин показывает с болью в сердце. Всего пару дней назад они гуляли во дворе, когда на пуделя прямо возле подъезда вдруг бросился стаффордширский терьер, передает "ТВ Центр". На кадрах, снятых сразу после трагедии, хозяин бойцового пса разъярен, кажется, не меньше животного.

— Я тебе говорил: не подходи ты к ней!

— Да я не подходил, она сама выскочила из двора! Она без тебя была, одна!

"Он его за шею схватил, а у того пасть, как у крокодила. Как они его выпустили? Он без намордника, и ошейник без поводка, и хозяина нет. Он из-за машины выскочил, а я своего веду на поводке. Он прямо сразу его – цап – и все", - рассказывает владелец погибшего пуделя.

Пострадать могли и маленькие дети - рядом с местом нападения площадка, на которой они играют. Но сейчас без взрослых на улицу почти не выходят.

"Ему сколько раз говорили, но он не реагировал никак. Позавчера чихуахуа он схватил" Хозяйка кинулась, а он ее за руку укусил", - жалуется жительница дома.

Говорить в открытую многие соседи опасаются. Признаются - хозяин агрессивного стаффорда весь двор держит в страхе.

"Боимся. Сталкивались уже и боимся. Он часто сидит на детской площадке с собакой. Без намордника, очень длинный поводок. Он неадекватный, часто в пьяном состоянии бывает", - рассказывают соседки Елена Фураева и Алла Белова.

Неадекватным и, как говорят очевидцы, не совсем трезвым Александр - так зовут владельца бойцового пса - был и в день трагедии. И даже сам кидался на сотрудников полиции. Скрутив, его все же забрали в отделение, но только за то, что напал на полицейских. Потом отпустили, и теперь он совсем ничего не боится. Дверь в квартиру зияет дырами вместо выбитых замков, но зайти внутрь все равно никто не решается.

— Саш, ну только не выходи с собакой, ладно?

— Ребят, вы реально хотите проблем? Я сейчас выйду и вам лицо разнесу.

В замочную скважину видно, в каких условиях живет бойцовая собака. Стаффордширского терьера якобы забрали из приюта. Там, возможно, его и научили проявлять агрессию, которую теперь, объясняют эксперты, нужно контролировать.

"Хозяин несет полную ответственность за то, чтобы его животное было безопасно для окружающих. Да пусть он хоть в клетке выносит свою собаку гулять. Главное, чтобы от его собаки не страдали другие", - говорит вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев.

Все, чем пока наказали владельца пса-убийцы, - штраф в пять тысяч рублей. Анатолию Пыхтину, на руках у которого погиб любимый Арни, юристы советуют подавать в суд. По закону, другой защиты в таких случаях нет.

Борис Иванин, Сергей Сенченков, Михаил Бобарев. "ТВ Центр".