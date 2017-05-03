Жители подмосковного Бисерова нашли способ сохранить уникальное озеро

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Жители подмосковного села Бисерово спасают озеро. Оно пережило Ледниковый период, а вот с цивилизацией уже не справляется. Люди решили придти природе на помощь и очистить берег от последствий стихийных пикников. Но у озера оказалась враги посерьёзнее туристов, и справиться с ними гораздо сложнее.

Излюбленное место рыбалки и пляжного отдыха в Подмосковье на грани экологической катастрофы. На территории современного Подмосковья озеро Бисерово образовалось еще в Ледниковый период. Но пережив все природные катаклизмы, водоем не вынес натиска со стороны человека. Тонны мусора, которые оставляют здесь туристы, превратили эту рекреационную зону в одну большую свалку, передает "ТВ Центр".

"Вода стала за последние годы непригодна для купания, рыбные запасы уменьшились. Водосборные территории - это большие площади, которые включают в себя болота, речушки и так далее - заилены, пришли в такое состояние, что не подпитывают озеро должным образом", - рассказала местная жительница Тамара Шальнева.

Однако поток туристов не спадает. А скоро здесь обоснуются и сотни местных жителей. Неподалеку от водоема ведется строительство нового жилого комплекса с видом на озеро.

"Нас тревожит безумное строительство, которое затеяла администрация Старой Купавны. Это просто безобразие! Подземные воды все нарушены, озеро гибнет", - сообщила член совета села Бисерово Наталья Буканова.

Разовые субботники хоть и проходят массово, но избавить водоем от всех накопившихся проблем просто не могут. Помимо уборки мусора в прибрежной зоне, необходимо полностью очищать воду озера. Выйти на лодке в озеро, чтобы засыпать его, но не землей, как кажется на первый взгляд, а специальным сорбентом.

"Он втягивает все органические загрязнители и капсулируется, и вот эта капсула падает на дно", - сказал представитель завода экологических продуктов Михаил Русакович.

Такие современные средства поддерживают экосистему водоема, очищая его. Но лишь на время. Для того, чтобы Бисерово и дальше оставалось рекреационной зоной, ему нужна дополнительная поддержка. Местные жители убеждены: озеру необходимо присвоить статус особо охраняемой территории, иначе этот реликтовый водоем просто превратится в болото.

Елена Сахно, Георгий Бабаян, Даниил Гималов, "ТВ Центр".

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