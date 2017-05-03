Рок-группа Eagles судится с мексиканским "Hotel California"

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Легенда американского рока группа Eagles подала в суд на отель "California" в Мексике. В иске сказано, что гостиница нарушает авторские права и необоснованно выдает себя за отель, о котором музыканты пели в своем хите.

Американская рок-группа Eagles подала в суд на мексиканский отель "California" за то, что он выдает себя за тот самый отель, о котором пела группа, передает ТАСС.

Группа требует пресечь нарушение авторских прав и возместить убытки. По мнению музыкантов, небольшая гостиница на 11 номеров хочет раскрутиться, привязав себя к хиту "Hotel California" с альбома 1976 года.

По данным агентства Reuters, мексиканский отель в 50-х годах прошлого века действительно носил название "Hotel California", однако, с тех пор сменил множество названий. Прежнее имя вернулось к гостинице в 2001 году, когда сменился хозяин. А в прошлом году группа Eagles рассказала в интервью CBS News, что ее песня была написана не о конкретной гостинице, а об Америке в целом.

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