На МКАД такси врезалось в фуру, трое погибших

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В результате ДТП на западе Москвы погибли три человека. По предварительным данным, такси врезалось в фуру.

Три человека погибли при столкновении фуры и такси на западе Москвы, сообщает "ТВ Центр". Авария произошла в районе 58-го километра МКАД.

По предварительным данным, водитель такси совершил опасный маневр, однако не справился с управлением и врезался в фуру. В результате три человека, находящиеся в такси, погибли на месте. О состоянии здоровья водителя фуры не сообщается.

На месте несколько часов работали сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.