За изнасилование жительницы Видного задержали двух граждан Киргизии

Теги: скр задержание киргизия Происшествие подмосковье

Сотрудники уголовного розыска совместно с Росгвардией задержали двоих граждан Киргизии, подозреваемых в изнасиловании 34-летней женщины в подмосковном городе Видное. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится опрос подозреваемых, решается вопрос об их аресте.

Сотрудники уголовного розыска и Росгвардии задержали двух граждан Киргизии по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР Московской области.

Изнасилование 34-летней женщины произошло на улице Школьной подмосковного города Видное. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию 1 мая 2017 года. По данному факту возбудили уголовное дело.

"По подозрению в совершении данного преступления следственными органами задержаны двое граждан Республики Кыргызстан, 26 и 42 лет. Задержать подозреваемых удалось благодаря слаженным совместным действиям сотрудников уголовного розыска и Росгвардии по Московской области", - отметили в пресс-службе подмосковного СКР.

В настоящее время проводятся допросы задержанных. Выясняются все обстоятельства произошедшего, следователи собирают доказательную базу. Решается вопрос об аресте подозреваемых.