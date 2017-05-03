Сенатор предложил лишить самозанятых россиян права выезжать за границу

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Самозанятым гражданам, которые официально нигде не работают, но получают доходы и не платят налоги, нужно запретить выезд за рубеж или лишить полноценной пенсии, чтобы напомнить им об их социальных обязательствах. С таким предложением выступил председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Сенатор Валерий Рязанский предложил запретить самозанятым россиянам выезжать за границу. По его словам, таким образом "государство будет напоминать гражданам, что за ними накопились невыполненные социальные обязательства".

По задумке главы комитета Совфеда по соцполитике, люди, которые работают на себя и не платят налоги, могут лишиться и полноценной пенсии. Своими идеями он поделился в интервью "Российской газете".

"Возможно, будет определено, что если люди, получая доход, так и не легализуют свои взаимоотношения с государством, то, да, экстренную медицинскую помощь они получат, но вот, к примеру, выехать за границу не смогут", - предложил сенатор.

Рязанский подчеркнул, что государство не будет принуждать эту категорию граждан платить налоги, напомнив при этом, что уже сейчас некоторым людям отказывают в начислении пенсионного пособия.

"Помните, какие три условия должны быть выполнены, чтобы человеку назначили пенсионные выплаты? Прежде всего возраст, затем стаж. Для того чтобы, например, уйти на пенсию в этом году, надо иметь стаж восемь лет. И третье условие - заработать баллы, которые отражают личный вклад человека в виде отчислений от зарплаты в пенсионную систему. Сегодня это 11 баллов", - сказал он.

По мнению сенатора, "создание определенных условий рано или поздно заставит эту категорию россиян серьезно задуматься". Однако конкретные предложения об изменениях в законодательство пока не разработаны.

Ранее стало известно, что самозанятых россиян могут освободить от налогов и обязательных взносов на два года. С предложением облегчить налоговую нагрузку выступил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что таким гражданам нужно предложить понятный и удобный способ взаимодействия с государством, чтобы они могли честно вести свой бизнес.

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