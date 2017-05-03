Путин рассказал об особом характере отношений с Турцией

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Восстановление внутриполитической ситуации в Турции создает условия для поступательного развития отношений с Россией. Об этом заявил Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Сочи. По его мнению, отношения Москвы и Анкары приобретают особый характер.

Отношения Москвы и Анкары приобретают особый характер и восстанавливаются в полном формате. Об этом заявил Владимир Путин на переговорах в Сочи со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, передает "ТВ Центр".

Он прибыл с рабочим визитом по приглашению российского президента. Обсуждают весь комплекс двусторонних отношений, в том числе торгово-экономическое и военно-техническое сотрудничество, в частности поставки в Турцию российской пшеницы и зенитно-ракетного комплекса С-400.

Ещё один важный вопрос - строительство "Турецкого потока". Особое внимание Владимир Путин и Реджеп Эрдоган уделяют совместной борьбе с терроризмом и урегулированию ситуации в Сирии. Обсудят лидеры и инцидент с химоружием в Идлибе.

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