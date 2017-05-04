Реновация в Москве: как проголосовать за участие в программе

Теги: Москва жилье снос хрущевки

15 мая в Москве стартует голосование по программе реновации "хрущевок". В список домов, которые могут пойти под снос, включены 4,5 тысячи пятиэтажек. Этот перечень должны одобрить сами москвичи, без их согласия дом в программу реновации включен не будет. Как проголосовать за новое, качественное жилье — в материале TVC.RU.

Московские власти опубликовали список домов, которые могут войти в программу реновацию. В перечень для голосования включены 4,5 тысячи домов в почти 90 районах города. Дома пойдут под снос только, если две трети жильцов одобрят это решение. При этом сам список составлен на основе мнений жителей — как правило, более 70% жильцов домов поддерживают снос и переселение в новое, современное жилье.

Отдать свой голос за "реновацию" можно тремя способами — с помощью приложения "Активный гражданин", в столичных центрах "Мои документы", а также на собрании собственников жилья.

При посещении центра "Мои документы" собственникам квартиры нужно предоставить паспорт, свидетельство о праве собственности, либо выписку из ЕГРН, а нанимателям по договору социального найма — паспорт и сам договор. Но даже если кто-то и забудет документы, отдать свой голос можно при предъявлении только паспорта. Правда, в этом случае специалистам центра придется провести дополнительную верификацию гражданина.

Полный список информационных центров программы реновации жилья

Голосование на "Активном гражданине" будет защищено трехуровневой верификацией. Сначала гражданину нужно указать свои паспортные данные — фамилию, имя, отчество, номер и серию документа, а также дату рождения, затем номер СНИЛС, а после — номер финансово-лицевого счета квартиры. В Департаменте информационных технологий Москвы уверяют, что эти меры сделают систему голосования гарантированной и надежной, но при этом доступной.

Собрание собственников жилья — при такой форме голосования нужно учитывать правила, предусмотренные Жилищным кодексом. В частности, жильцы должны быть оповещены о собрании минимум за 10 дней, а для кворума нужно не меньше половины всех собственников.

Само голосование начнется 15 мая, а завершится 15 июня. В этот период москвичи смогут изменить свое мнение и проголосовать повторно. Учитываться будет только последнее принятое решение. Если гражданин случайно проголосует и на "Активном гражданине" и через МФЦ, будет учтен голос, поданный в центре. Решение общего собрания собственников жилья будет иметь безусловный приоритет перед результатами голосований в иных формах.

Программа реновации. Ответы на главные вопросы

В любое время жители могут пересмотреть свое решение и отказаться от участия в реновации. Те же москвичи, чьи дома не попали в программу, могут провести общее собрание и направить заявку, которую правительство Москвы обязательно рассмотрит. В этом случае пятиэтажки, скорее всего, попадут во вторую очередь реновации.

Результаты голосования будут подведены по каждому дому. Уведомления появятся на информационных щитах у подъездов, узнать об итогах можно по электронной почте или SMS. Кроме того, все актуальные сообщения появятся на сайте правительства Москвы и в системе "Активный гражданин". Первыми расселят те дома, жильцы которых наиболее активно участвовали в голосовании и собрали максимальное число голосов за участие.

Подробнее о программе реновации жилья — в спецпроекте mos.ru.

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