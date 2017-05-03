Готовящиеся в США санкции против Венесуэлы могут затронуть Россию

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Группа американских сенаторов готовит законопроект о введении санкций в отношении Венесуэлы. Ограничительные меры могут затронуть также и Россию. В частности, законодатели США предлагают изучить вопрос о том, каким образом сотрудничество "Ростефти" и Petroleos de Venezuela влияет на деятельность американских компаний.

В США готовят законопроект о введении санкций в отношении Венесуэлы. Об этом сообщило агентство Reuters, в распоряжении которого есть копия документа, подготовленного группой влиятельных сенаторов от Демократической и Республиканской партий.

По данным агентства, новые ограничительные меры предусматривают в частности возвращение к рассмотрению вопроса о том, какое влияние на американскую энергетическую промышленность оказывает сотрудничество "Роснефти" с нефтегазовым концерном Венесуэлы Petroleos de Venezuela. Таким образом готовящиеся санкции могут повлиять и на Россию.

Законопроект предусматривает принятие Дональдом Трампом мер, по недопущению получения российской компанией "Роснефть" контроля над какой-либо энергетической инфраструктурой США. Как отмечает агентство, российская госкорпорация набирает в Венесуэле силу, так как страна нуждается в деньгах. Так, в минувшем году для обеспечения финансирования займов со стороны "Роснефти" государственной нефтяной компании Венесуэлы пришлось использовать 49,9% акций своей дочки Citgo. Сообщается также, что в целом "Роснефть" предоставила Petroleos de Venezuela от 4 до 5 миллиардов долларов.