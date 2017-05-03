За фото обнаженной Кейт Миддлтон потребовали 1,5 млн евро

Теги: В мире суд великобритания

С французских газет потребовали полтора миллиона евро за публикации фотографий с обнаженной грудью Кейт Миддлтон. С иском обратились герцог и герцогиня Кембриджские.

Кейт Миддлтон и принц Уильям требуют с французского таблоидов Closer и La Provence 1,5 миллиона евро за публикацию фотографий, на которых герцогиня Кембриджская запечатлена топлес. Снимки были сделаны осенью 2012 года во время совместного отдыха королевских супругов во Франции, отмечает "МИР 24".

По данному делу проходят шесть человек. Среди них – редактор Closer Лоуренс Пио, исполнительный директор группы Mondadori, которая владеет журналом, Эрнесто Маури, а также фотографы Кирилл Моро и Доминик Жаковидес.

Читайте также:

Принц Уильям и Кэйт Миддлтон опубликовали фото принцессы Шарлотты

Принц Уильям и Кейт Миддлтон объявили имя дочери