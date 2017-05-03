Турецкий самолет вернулся во "Внуково" из-за столкновения с птицами

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Пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines был вынужден вернуться в аэропорт "Внуково" из-за столкновения со стаей птиц, одна из которых попала в двигатель борта. Впоследствии пассажиры рейса Москва - Анталья вылетели в Турцию на резервном судне.

В среду утром пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines вынужденно вернулся в столичный аэропорт "Внуково" сразу после взлета из-за столкновения со стаей птиц. Об этом сообщает "Русская планета". Впоследствии пассажиры рейса Москва - Анталья вылетели в Турцию на резервном судне.

"Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. Позднее, в 12:30, резервный борт вылетел из "Внукова" в Анталью", - передает РИАМО со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что самолет рейса Москва – Анталья был вынужден вернуться в аэропорт "Внуково" после столкновения со стаей птиц, одна из которых оказалась в двигателе.

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