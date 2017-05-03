В Москве 9 мая выпадет снег

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Синоптики прогнозируют серьезное похолодание в День Победы в Москве. В ночь на 9 мая похолодает до нуля, а утром, когда наступит праздник, столичный регион накроет мокрым снегом.

В Москве в День Победы серьезно похолодает. По мнению синоптиков, во всем столичном регионе есть риск выпадения снега, пишет "Ридус".

Причина в том, что 9 мая Москва и Подмосковье будут находиться в тылу циклона, в связи с чем, погода будет облачной и холодной.

Так, в ночь на 9 мая похолодает до нуля. Днем температура повысится до пяти – десяти градусов тепла. При этом в утренние часы вероятны осадки в виде мокрого снега. По словам синоптиков, шансы на улучшение погоды в День Победы практически равны нулю.

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