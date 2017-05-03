Россия спишет $240 млн долга Киргизии

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Россия планирует полностью списать долг Киргизии. Об этом говорится в проекте протокола к соответствующему соглашению правительств двух стран. По состоянию на март 2017 года сумма задолженности составляла 240 миллионов долларов. После вступления соглашения в силу вся эта сумма будет списана.

Россия спишет 240 миллионов долларов долга Киргизии. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как следует из проекта протокола к двустороннему соглашению правительств двух стран, решение принято в рамках "официальной помощи развитию Киргизской Республики".

Предыдущее соглашение об урегулировании задолженности было заключено 20 сентября 2012 года, к этому документу относится новый проект. 100% задолженности будет списано после подписания и вступления в силу документа.

За последние 11 лет Россия списала 703,2 миллиона долларов внешнего долга Киргизии.

В 2016 году президент Владимир Путин ратифицировал соглашение между Россией и Узбекистаном об урегулировании взаимных финансовых обязательств. Документ предусматривает списание Ташкенту порядка 865 миллионов долларов.

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