Прокуратура начала проверку по факту гибели почти 70 дельфинов в Новороссийске

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По факту гибели 68 дельфинов в акватории Черного моря в границах Новороссийска начата прокурорская проверка. В надзорном ведомстве намерены выяснить причины смерти млекопитающих. Назначены исследования проб воды и вскрытия тел дельфинов.

В акватории Черного моря в границах Новороссийска погибли 68 дельфинов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

"Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по фактам массовой гибели морских млекопитающих в Черном море", - говорится в сообщении.

Почти 70 мертвых дельфинов были обнаружены в период с 1 апреля по настоящее время. По данному факту назначены экспертизы, направленные на выяснение причин гибели млекопитающих. В частности, будут проведены лабораторные исследования проб морской воды и тел дельфинов.