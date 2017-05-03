Россию и Украину могут оштрафовать за нарушение правил "Евровидения"

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Европейский вещательный союз (EBU) может наложить штрафные санкции на Россию и Украину, поскольку они нарушают правила "Евровидения". Украина не позволила приехать российской певице на конкурс. Россия нарушила правила, отказавшись от обязательных мероприятий, проводимых в Киеве накануне конкурса.

Европейский вещательный союз (EBU) может наложить штрафные санкции в отношении России и Украины из-за нарушения регламента песенного конкурса "Евровидение", сообщает немецкое издание Heute.

"С точки зрения Украины, она (Украина - прим. ред.) действовала согласно закону, но с точки зрения Европейского вещательного союза, её действия нарушают устав конкурса. В таких случаях необходимо вводить санкции", - сказал глава оргкомитета конкурса Франк-Дитер Фрайлинг.

В свою очередь Россия тоже нарушила правила "Евровидения", отказавшись от участия в обязательных заседаниях, которые проводятся накануне конкурса в Киеве.

По словам Фрайлинга, России и Украине грозит денежный штраф, лишение спонсорской поддержки или дисквалификация сроком до трёх лет. Ожидается, что свое решение EBU озвучит 12 июня.

Ранее EBU не исключил отстранения России от "Евровидения" в 2018 году. Решение будет принято после того, как пройдет конкурс в Киеве. Комментируя действия Киева, союз заявил, что они "ведут к противостоянию, а не к объединению людей".

22 марта СБУ приняла решение не пускать на "Евровидение" в Киеве россиянку Юлию Самойлову, выступающую в инвалидной коляске, из-за посещения Крыма в 2015 году.

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