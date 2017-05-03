США запустили межконтинентальную ракету в сторону КДНР

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Соединенные Штаты успешно провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Он произошел на фоне требований Вашингтона от Пхеньяна свернуть свою ядерную программу. Головная часть ракеты была не вооружена.

США успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американское Командование глобальных ударов.

Этот пуск готовился десять месяцев. Его осуществили с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. При этом головная часть ракеты была не вооружена. Она пролетела 6,7 тысячи километров и упала на американском полигоне в районе Маршалловых островов в Тихом океане.

Командование глобальных ударов отметило, что испытательные пуски межконтинентальной баллистической ракеты демонстрируют боеготовность Minuteman III. Также они подтверждают тот факт, что США располагают "сильными и надежными силами ядерного сдерживания в качестве ключевого элемента обеспечения американской национальной безопасности и безопасности союзников и партнеров Соединенных Штатов".

Как отметило издание The Washigton Times, пуск произошел на фоне требований США от КНДР свернуть свою ядерную программу.

Minuteman III стоит на вооружении американских ВВС с 1970 года. Эта модель является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования на вооружении США. Всего Соединенные Штаты располагают 450 ракетами Minuteman III. На них установлено 550 ядерных боеголовок.