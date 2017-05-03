Путин пошутил на встрече с Эрдоганом: не хотят твои работать

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Курьезный случай произошел перед началом встречи президентов России и Турции. Представители турецкой делегации все никак не могли определиться со своими местами, после чего Владимир Путин пошутил, что они не хотят работать. Через несколько секунд после этого инцидента переговоры между главами двух стран начались.

Перед началом встречи президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Эрдогана в Сочи произошла курьезная ситуация. Представители турецкой делегации все никак не могли определиться со своими местами, после чего российский лидер пошутил, что они не хотят работать, передает "ТВ Центр".

"Подождем. Wait. Не хотят твои работать", - сказал в шутку Путин, обращаясь к турецкому коллеге. Через несколько секунд после этого инцидента переговоры между главами двух стран начались.

Встреча Путина и Эрдогана проходит в государственной резиденции российского лидера "Бочаров ручей" в Сочи. Президент России отметил, что на переговорах будут обсуждаться ключевые вопросы двусторонних отношений, актуальные проблемы международных отношений, а также такие острые вопросы, как сирийский кризис.

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