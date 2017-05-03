Путин рассказал о будущем введенных против Турции санкций

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва снимает с Турции многие ограничения. По его словам, это пока не коснется поставки турецких томатов. При этом он подчеркнул, что Турция сможет поставлять томаты в межсезонный период, когда на рынке есть дефицит.

Президент России Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом вопросы снятия санкций и барьеров в торговле. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы договорились о комплексном решении всех этих проблем, связанных с ограничениями", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Эрдоганом.

Российский лидер напомнил о "чувствительных вещах", имея ввиду турецкие томаты, различные услуги, текстиль, рабочую силу, строительный сектор. "Мы договорились, что мы все эти ограничения снимаем, но мы просили наших турецких партнеров и друзей понять, что после известных трагических событий, когда были введены эти ограничения, жизнь развивалась и не стояла на месте", - подчеркнул российский президент.

По его словам, это связано с производством томатов. "Наши сельхозпризводители взяли значительные объемы кредитов и кредитных ресурсов. Это достаточно длительный цикл производства, связанный в наших климатических условиях со строительством тепличных сооружений, и так далее. По этому виду товаров ограничения пока будут оставаться", - сказал он. При этом он подчеркнул, что Турция сможет поставлять томаты в межсезонный период, когда на рынке есть дефицит.

Кроме того, Владимир Путин сообщил, что Россия готова либерализовать визовый режим для турецких специалистов, а также предпринимателей, которые собираются приехать в нашу страну. По его словам, это обусловлено в том числе необходимостью усилить взаимодействие между спецслужбами двух стран для противодействия терроризму. "По линии министерств внутренних дел будут сверены соответствующие списки", - сказал Путин.

В свою очередь, вице-премьер России Аркадий Дворкович отметил, что ограничения на поставки российского зерна в Турцию уже сняты, передает ТАСС. Также он подчеркнул, что турецкие бизнесмены получат визы по спискам, которые согласуют ведомства двух стран.

Говоря о других экономических аспектах, Путин отметил, что Москве и Анкаре удалось прекратить падение взаимной торговли. Российский лидер отметил, что в первые месяцы 2017 года был зафиксирован небольшой рост товарооборота - около 3%. Он добавил, что они с Эрдоганом договорились ускорить подготовку соглашения об услугах и инвестициях и завершить формирование совместного инвестиционного фонда объемом до миллиарда долларов.

Также одной из тем переговоров стала энергетика. Путин напомнил Эрдогану о работе по строительству нового газопровода "Турецкий поток". Также обсуждалось строительство в Турции АЭС "Аккую", инвестиции в которую оцениваются в 22 миллиарда долларов.

В ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. После этого инцидента отношения двух стран резко ухудшились. В результате в январе 2016 года правительство России ввело запрет на поставки из Турции ряда овощей, в том числе, томатов, лука, цветной капусты и капусты брокколи. В июле прошлого года турецкая сторона принесла официальные извинения за инцидент с самолетом. В результате, 9 октября кабмин отменил запрет на импорт из Турции апельсинов, мандаринов, абрикосов, персиков, в том числе, нектаринов, и слив. Позднее были сняты ограничения на поставку ряда других видов товаров.

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