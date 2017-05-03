Склад горит на площади 300 квадратных метров на востоке Москвы

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На востоке Москвы произошел сильный пожар в складском здании. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших в результате пожара пока нет.

В складском здании на востоке столицы произошел сильный пожар. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве. Возгорание произошло по адресу: улица Буракова, дом 6а.

"По предварительной информации происходит пожар в складском здании. Площадь пожара составляет около 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения. В администрации объекта отметили, что людей в горящем здании быть не должно. Сведений о пострадавших в результате пожара пока нет.

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