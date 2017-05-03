Россия и Турция сняли практически все торговые ограничения

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Москва и Анкара договорились о снятии почти всех ограничений в двусторонней торговле. В среду об этом заявил Владимир Путин по завершении переговоров в Сочи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как подчеркнул российский президент, восстановительный период в отношениях двух стран завершён.

Турецкого гостя Владимир Путин принимал в сочинской резиденции "Бочаров ручей". Это уже вторая личная встреча двух лидеров за неполные два месяца, передает "ТВ Центр". Предыдущая состоялась 10 марта в Кремле. Плюс, телефонные переговоры. Президент Эрдоган к своему российскому коллеге обращается исключительно как "мой дорогой друг". Правда, несмотря на взаимную дружественную риторику, до недавнего времени в диалоге двух стран отмечались противоречивые настроения. Как в торговле, так и в политике. Россия, пустив ряд турецких продуктов на свой рынок, сохраняла эмбарго на важнейшие наименования: томаты, огурцы, виноград, яблоки, груши, замороженное мясо и субпродукты из птицы. Турция, в свою очередь, не включила нашу страну в список государств, имеющих право на беспошлинный ввоз пшеницы и подсолнечного масла. На сегодняшней встрече президент России заявил, что отношения Москвы и Анкары приобретают особый статус и восстанавливаются в полном объеме.

"Турция является важным и перспективным партнёром России. Некоторое время назад наши двусторонние отношения, известно, проходили испытания на прочность. Сейчас можно с уверенностью констатировать, что восстановительный период в российско-турецких связях завершён, мы возвращаемся к нормальному партнёрскому взаимодействию", - заявил Путин.

Российский и турецкий лидеры договорились в ближайшее время завершить формирование совместного инвестиционного фонда объемом до миллиарда долларов. Коснулись возможностей перевода взаимных расчетов на национальные валюты. Обсудили строительство в Турции первой атомной электростанции, объем российских инвестиций в которую составит 22 миллиарда долларов, и сооружение нового газопровода "Турецкий поток".

Еще до вылета в Сочи, Реджеп Тайип Эрдоган выражал надежду на то, что Россия снимет все торговые санкции в отношении Турции. И в этом плане встреча стала прорывной. Ограничения в торговле сняты, заявил по ее итогам Владимир Путин. Исключение - турецкие томаты. Их место заняли российские. И как бы глава турецкой республики не нахваливал этот вид продукции - мол, и дешевые, и вкусные - позиция России в данном вопросе пока неизменна: нужно поддержать своего производителя.

"Производители наши набрали кредитов. Они должны окупить эти кредиты и вернуть кредиты в банк. Это определенный цикл, связанный со временем, с реализацией продукции. Действительно, турецкие помидоры дешевле. И мы заинтересованы в том, чтобы наш потребитель получал более дешевый продукт. Мы договорились сегодня, что этот цикл когда-то завершится. Мы дадим знать об этом", - отметил Путин.

Ограничения пока сохраняются и по безвизовым поездкам. Владимир Путин заявил о готовности России смягчить визовый режим для отдельных категорий граждан Турции - специалистов и бизнесменов, однако, для этого необходимо наладить взаимодействие спецслужб двух стран в связи с террористической угрозой.

Во время пресс-конференции по итогам встречи двух лидеров Путин больше сосредоточился на экономическом аспекте. Президент Турции - на сирийской тематике, описав это русской пословицей.

"Есть одна русская пословица, которая мне очень нравится: "У кого что болит, тот о том и говорит". Ситуация в Сирии стала кровоточащей раной как для России, так и для Турции. Когда в других странах дети играют, радуются приходу весны, ежедневная гибель сирийских детей является для нас общим горем", - сказал Эрдоган.

На встрече в Сочи подробно обсудили создание зон безопасности, которые должны укрепить режим прекращения огня. Эта же тема поднималась и в состоявшемся накануне телефоном разговоре Владимира Путина с Дональдом Трампом. Предварительное согласие всех заинтересованных сторон есть. Решение - за участниками переговорного процесса в Астане.

"Важно, чтобы режим, о котором мы договариваемся, соблюдался. И важно договориться о режиме контроля за соблюдением этих договоренностей. Это касается полетов авиации, ну, если это зона деэскалации, то авиация там тоже работать не будет, при условии, что из этих зон не будет наблюдаться никакой военной активности", - указал Путин.

Несмотря на всю серьезность затронутых тем, на переговорах нашлось место и для шутки. Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана началась с курьезного момента. Один из участников переговоров - турецкий чиновник - никак не мог занять свое место. Владимир Путин обернул ситуацию в шутку.

"Подождем, wait. Не хотят, не хотят твои работать", - пошутил российский лидер.

Сразу после переговоров с Владимиром Путиным у Реджепа Тайипа Эрдогана запланирована встреча с Дональдом Трампом. Что придает встрече в Сочи особую значимость.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".