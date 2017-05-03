В Нижнем Новгороде допросили водителя, подрезавшего автобус с детьми

Теги: нижний новгород автомобиль Происшествие

В Нижнем Новгороде Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту вопиющего случая хамства на дороге. Водитель легкового автомобиля в течение 40 минут мешал движению школьного автобуса, создавая аварийные ситуации. Хулигана за рулем иномарки не остановил даже тот факт, что салон автобуса был полон детей.

В центре Нижнего Новгорода белый BMW неожиданно начинает подрезать школьный автобус. Маневрирует в нескольких сантиметрах от него, не давая проехать, передает "ТВ Центр". Резко тормозит.

Водитель автобуса объезжает автохама, но ситуация повторяется снова и снова. При этом владелец BMW из автомобиля не выходит, в диалог с водителем автобуса не вступает. Несколько раз BMW и вовсе начинает сдавать задом, видимо, пытаясь подстроить аварию – мол, это водитель автобуса не соблюдал дистанцию и совершил ДТП.

Опасные маневры в общей сложности продолжались около 40 минут. В автобусе находились дети, возвращавшиеся с экскурсии. "Мы, в первую очередь, испугались за детей. Потому что их было 41 человек. И у всех абсолютно разная реакция, разное состояние", - рассказала классный руководитель Виктория Казакова.

На записи слышно: находящиеся в автобусе дети сильно напуганы. Скорость маневров хоть и была небольшой, но чего вообще было ждать от неадекватного водителя, неизвестно.

От безудержного автохама преподаватели пытались найти защиту в полиции. Однако звонок в дежурную часть результатов не дал.

Согласно данным ресурса "Автономер", номера иномарки входят в серию нижегородской полиции и были выпущены к профессиональному празднику правоохранителей. А владелец машины оказался однофамильцем одного из руководителей в структуре местного МВД. Подробностями истории заинтересовались в Следственном комитете.

После огласки этой истории водитель белого BMW сам пришел к местным журналистам, но, увидев камеру, по детски засмущался. Разговорить автохама все же удалось. По его словам, все произошло после конфликта на парковке. А детей в автобусе он якобы не заметил.

Родители же перепуганных детей теперь задаются риторическими вопросами и пишут заявление в полицию о привлечении к ответственности неадекватного водителя. Следственный комитет уже возбудил против него уголовное дело за действия, угрожающие безопасности движения.

Александр Огородников, Александр Званцев, "ТВ Центр".