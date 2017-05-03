Пожар на складе в Москве потушен

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Сотрудники МЧС смогли ликвидировать возгорание на складе на востоке столицы. Пожар был потушен в 18:23. В его ликвидации принимали участие 61 человек личного состава, а также 21 единица техники.

Пожар на складе на востоке в Москве потушен. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЧС по городу.

Возгорание было ликвидировано в 18:23 по московскому времени благодаря оперативному прибытию и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений.

В тушении пожара участвовали 61 человек личного состава, а также 21 единица техники. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

О пострадавших ничего не известно.