Глава ФБР: Россия - самая крупная угроза на Земле

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По словам директора ФБР Джеймса Коми, Россия представляет самую большую угрозу для всех стран на Земле. Кроме того, он вновь обвинил нашу страну во вмешательстве в политические процессы Соединенных Штатов. При этом директор ФБР отказался говорить о ходе данного расследования до его завершения.

Директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми заявил, что Россия представляет огромную угрозу для всех стран на нашей планете. Об этом он рассказал на слушаниях в юридическом комитете американского сената.

"Россия - это самая крупная угроза из всех на Земле, исходя из ее намерений и возможностей", - передает слова Коми "Интерфакс".

Кроме того, глава ФБР вновь обвинил нашу страну во вмешательстве в политические процессы Соединенных Штатов. При этом он добавил, что не будет ничего говорить по поводу данного расследования, так как оно пока не завершено.

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