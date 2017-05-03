Мэй обвинила ЕС в попытке повлиять на итоги новых выборов в Британии

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Европейские политики и официальные лица в Брюсселе намерены повлиять на результаты досрочных парламентских выборов в Великобритании и сорвать сделку по Brexit, заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй. По ее словам, эти люди не желают видеть процветающую Великобританию.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Брюссель в попытках повлиять на результаты досрочных парламентских выборов в ее стране. Об этом она заявила перед своей резиденцией в связи с официальным роспуском парламента в преддверие досрочных выборов.

По ее словам, позиция Лондона в Европе была представлена континентальной прессой в искаженном виде. Она подчеркнула, что европейские политики и официальные лица начали угрожать. "Все эти действия были намеренно осуществлены в такой момент, чтобы повлиять на результаты всеобщих выборов, которые состоятся 8 июня", - приводит слова Мэй "Интерфакс".

Британский премьер добавила, что последние события говорят о том, что в Брюсселе есть люди, которые хотят, чтобы эти переговоры с Лондоном не завершились успехом и они не желают видеть процветающую Великобританию.

Она подчеркнула, что британская сторона продолжит стремиться к заключению взаимовыгодного соглашения с Евросоюзом, но при этом предупредила, что вполне возможен вариант, при котором добиться сделки не получится. Мэй отметила, что для Соединенного Королевства отсутствие соглашения будет лучше плохой сделки. "Но мы хотим заключить соглашение, мы желаем тесных и партнерских отношений с Европейским союзом и хотим, чтобы ЕС преуспевал", - отметила премьер.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что позиция Брюсселя в отношении Лондона изменилась и стала более жесткой. Издание узнало, что Евросоюз потребовал от Великобритании выплатить до 100 миллиардов евро в рамках переговоров по Brexit. По словам британского министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса, такие деньги Лондон выплачивать не станет. При этом он не подтвердил сам размер суммы.

В ночь на 3 мая парламент Великобритании был распущен. Это произошло в преддверии досрочных выборов. Согласно законодательству, роспуск парламента должен быть произведен за 25 рабочих дней до даты голосования. Таким образом, до 8 июня, на которое назначено голосование, страна останется без высшего законодательного органа.

Изначально выборы в Великобритании должны были пройти в 2020 году, но глава правительства инициировала досрочное голосование. По словам Терезы Мэй, досрочные выборы помогут прекратить противодействие оппозиционных партий процедуре Brexit.

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