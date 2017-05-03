С Казанского вокзала Москвы временно не ходят электрички

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На Казанском направлении МЖД по направлению из Москвы в область временно не ходят пригородные поезда. Это произошло из-за технического сбоя в электричке, которая остановилась на станции "Электрозаводская". В настоящее время с Казанского вокзала отправляются только "экспрессы", которые проходят этот участок без остановок. В Москву движение электричек осуществляется штатно.

С Казанского вокзала столицы временно не отправляются пригородные поезда. Это произошло из-за технического сбоя в электричке, которая остановилась на станции "Электрозаводская". Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

"В 18:30 в районе остановочного пункта "Электрозаводская" по техническим причинам остановился пригородный поезд сообщением "Москва - Пл. 47 км". С помощью маневрового тепловоза электричку отбуксируют обратно на Казанский вокзал", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЖД отметили, что возможность объехать остановившуюся электричку есть, однако тогда маршрут пригородных поездов будет проходить по путям, которые не оборудованы платформами для посадки и высадки пассажиров. Из-за этого было принято решение убрать состав, освободить путь и возобновить движение поездов из Москвы.

В настоящее время с Казанского вокзала отправляются только "экспрессы", которые проходят этот участок без остановок. В Москву движение пригородных поездов на данном направлении МЖД осуществляется штатно.