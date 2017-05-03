20:06, 03 мая 2017

Три человека погибли после наезда автомобиля на толпу в США

Теги:  полиция  сша  жертвы  Происшествие

В американском штате Массачусетс в посетителей автоаукциона врезался внедорожник Jeep Cherokee. Трагедия произошла в городе Биллерика. В результате происшествия погибли трое, еще 11 человек пострадали. Полиция не считает произошедшее терактом.

Как минимум три человека погибли и еще 11 пострадали после того, как внедорожник врезался в посетителей автоаукциона в штате Массачусетс (США). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ABC.

Инцидент произошел в городе Биллерика. Людей, находившихся в здании протаранил водитель на Jeep Cherokee. После этого он врезался в стену.

Вместе с тем, в полиции не склонны считать произошедшее терактом. Там отметили, что это больше похоже на несчастный случай. 

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