Три человека погибли после наезда автомобиля на толпу в США

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В американском штате Массачусетс в посетителей автоаукциона врезался внедорожник Jeep Cherokee. Трагедия произошла в городе Биллерика. В результате происшествия погибли трое, еще 11 человек пострадали. Полиция не считает произошедшее терактом.

Как минимум три человека погибли и еще 11 пострадали после того, как внедорожник врезался в посетителей автоаукциона в штате Массачусетс (США). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ABC.

Инцидент произошел в городе Биллерика. Людей, находившихся в здании протаранил водитель на Jeep Cherokee. После этого он врезался в стену.

RT @InfobaeAmerica: [AHORA] EEUU: un auto embistió a una multitud en Massachusetts. Hay muertos … pic.twitter.com/fXuHon5mV1 — breaking news (@201breakingnews) 3 мая 2017 г.

Вместе с тем, в полиции не склонны считать произошедшее терактом. Там отметили, что это больше похоже на несчастный случай.