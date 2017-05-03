Как проходила вторая репетиция Парада Победы. Видео

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21:59 Спорт
"Аякс" разгромил "Лион" в первом матче полуфинала Лиги Европы
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19:49 Политика
Россия и Турция сняли практически все торговые ограничения
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19:32 В мире
Мэй обвинила ЕС в попытке повлиять на итоги новых выборов в Британии
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21:34 Происшествие
Два человека погибли из-за стрельбы у колледжа на юге США
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13:41 Общество
Сенатор предложил лишить самозанятых россиян права выезжать за границу
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