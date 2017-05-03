Как проходила вторая репетиция Парада Победы. Видео

Танк Т-14 "Армата" во время прохода военной техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площади

Танки Т-72Б3 во время прохода военной техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площади

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В среду на Красной площади прошла вторая репетиция Парада Победы. В ней приняли участие 10 тысяч человек и 114 единиц техники, в том числе времен Великой Отечественной войны. Также были представлены самые современные образцы вооружений.