22:47, 03 мая 2017

Как проходила вторая репетиция Парада Победы. Видео

Теги:  Общество  парад  москва

В среду на Красной площади прошла вторая репетиция Парада Победы. В ней приняли участие 10 тысяч человек и 114 единиц техники, в том числе времен Великой Отечественной войны. Также были представлены самые современные образцы вооружений.

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