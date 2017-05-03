В Германии офицера бундесвера обвинили в подготовке теракта

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Задержанный правоохранителями Германии солдат бундесвера мог быть членом террористической ячейки, действующей в вооружённых силах страны. Об этом сообщает издание Die Zeit. В министерстве обороны уже признали серьёзные внутренние проблемы. Но вопросы теперь появляются и к немецкому МИД. Именно там подозреваемому без всяких проверок предоставили статус беженца.

Его настоящее имя знают только следователи, сослуживцы и несколько высокопоставленных военных. Франко А. служил в немецкой армии несколько лет. И, как выясняется теперь, готовил теракт. Но даже это не самая плохая новость. Есть вероятность, что в рядах бундесвера действует террористическая ячейка. И офицер А. мог быть её участником. Признала это даже министр обороны, передает "ТВ Центр".

"Мы сейчас должны понять, может ли проблема распространиться и дальше в армии? Меня больше всего волнует, что Франко А. мог оказать влияние на своих друзей в Илькирхе, где он служил", - сказала она.

Гарнизон, где служил Франко А., находится во Франции, рядом с немецкой границей. Там уже прошли обыски. Нашли книги и рисунки с фашистской символикой. На автомате офицера была нацарапана свастика. Следователей бросило в пот, когда они обнаружили список жертв готовящихся атак, в нём – известные фамилии. В частности, министр юстиции Германии Хайко Маас и экс-президент Йоахим Гаук. Есть вероятность, что офицер А. украл и спрятал за пределами части оружие и боеприпасы.

"Экстремистам нужно быть как можно ближе к оружию. Они всегда хотят завладеть им, потратив на это как можно меньше денег, а находясь в рядах вооруженных сил, это как раз и можно сделать. Это первое. И второе – в армии ещё и учат пользоваться оружием, причём, совершенно бесплатно", - рассказал историк Михаэль Вольффзон.

Министр обороны Германии, как только узнала о скандальном случае, отменила визит в США. И стала раздавать интервью, в которых посыпала голову пеплом и рассказывала, как много проблем в немецкой армии. Что это не единственный офицер с правыми взглядами в бундесвере. Что солдаты запугивают сослуживцев, а ещё насилуют военнослужащих-женщин. Военные Германии в шоке.

Под ударом оказалось и внешнеполитическое ведомство Германии. На допросе выяснились шокирующие подробности. "В конце декабря 2015 года он попросил убежища как сирийский беженец в Баварии. По фальшивым документам. И Франко А. получил временное разрешение", - сообщила главный прокурор Франкфурта-На-Майне Надя Ниссен.

Офицер рассказал в центре для беженцев жалостную историю про убитую ИГ семью и что он боится быть убитым сам, ведь носит еврейское имя Давид. Служащие долго мучить псевдосирийца не стали. Он забрал бумаги и скоро исчез из поля зрения властей. Теперь в МИД рвут на себе волосы и гадают, зачем ему вообще понадобился статус беженца. По одному из предположений, офицер А. хотел со временем предать историю огласке, показать, как легко в Германию могут попасть ненавидимые им мусульмане. Но есть и другая версия, пострашнее. Франко А. действительно хотел совершить нападение, но под именем сирийца, чтобы немцы ещё больше боялись и ненавидели беженцев.

Евгения Карих, Артём Рассказихин, "ТВ Центр".