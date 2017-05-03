Движение электричек на Казанском направлении МЖД восстановлено
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На Казанском направлении МЖД полностью восстановлено движение электропоездов. Ранее сообщалось, что из Москвы в сторону области временно не отправлялись пригородные поезда. Это произошло из-за технического сбоя в электричке, которая остановилась на станции "Электрозаводская".
Движение пригородных поездов на Казанском направлении МЖД полностью восстановлено. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
"В 19:50 возобновлено движение пригородных поездов, отправляющихся с Казанского вокзала Москвы в сторону области", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Казанском направлении МЖД в сторону области временно не отправлялись пригородные поезда. Это произошло из-за технического сбоя в электричке, которая остановилась на станции "Электрозаводская".
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