Движение электричек на Казанском направлении МЖД восстановлено

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На Казанском направлении МЖД полностью восстановлено движение электропоездов. Ранее сообщалось, что из Москвы в сторону области временно не отправлялись пригородные поезда. Это произошло из-за технического сбоя в электричке, которая остановилась на станции "Электрозаводская".