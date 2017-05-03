Интерпол подтвердил прекращение розыска Януковича

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Интерпол подтвердил, что официально прекратил розыск экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына. Ранее обнародовать соответствующую информацию требовала у структуры адвокатская компания, обслуживающая интересы бывшего украинского лидера.

Бывший президент Украины Виктор Янукович больше не находится в розыске у Интерпола. Это подтвердили в самой организации, передает сайт "112 Украина".

Таким образом, в отношении бывшего украинского лидера в базе данных структуры отсутствует так называемая "красная карточка". Теперь на него не распространяются красное уведомление Интерпола или Специальный запрос об аресте и что их данные отсутствуют в базе организации.

Аналогичное решение было принято в отношении сына Януковича – Александра.

Ранее адвокатская компания, обслуживающая интересы экс-президента Украины, потребовала у Интерпола обнародовать информацию о том, что Янукович и его сын не находится в розыске организации. Основанием там называли то, что "дела против них были политически мотивированными".

В январе 2015 года Интерпол объявил Януковича в международный розыск по запросу новых властей Украины. Его обвинили в "хищении и соучастии в хищении финансовых средств, совершенных в больших размерах в составе организованной группы". Однако 21 июля того же года Интерпол приостановил розыск Януковича в связи с тем, что уголовное дело против него может носить политический подтекст.

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