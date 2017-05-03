Два человека погибли из-за стрельбы у колледжа на юге США

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Тела двух человек найдены на территории колледжа North Lake в штате Техас в США. Ранее там произошла стрельба. По данным полиции, один из погибших и является предполагаемым стрелком.

В пригороде Далласа (США, штат Техас) произошла стрельба. По данным NBC, в результате произошедшего погибли двое.

Их тела были найдены на территории колледже North Lake. При этом, один из погибших может быть самим подозреваемым. По основной версии, предполагаемый стрелок убил одного человека, а затем покончил с собой.

Как передает ТАСС, полиция полагает, что угрозы больше нет. Однако все равно продолжает обыски в кампусе.

Ранее СМИ узнали о стрельбе на территории колледжа. Администрация учебного заведения посоветовала учащимся проследовать в свои комнаты и запереться в них.