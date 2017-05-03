"Аякс" разгромил "Лион" в первом матче полуфинала Лиги Европы

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Голландский "Аякс" обыграл французский "Лион" в первом матче полуфинала футбольной Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 4:1. Ответный матч между двумя командами пройдет 11 мая в Лионе.

Голландский футбольный клуб "Аякс" обыграл французский "Лион" в первом матче полуфинала Лиги Европы. Об этом сообщает "Интерфакс". Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе амстердамского клуба отличились Бертран Траоре (25 и 71 минуты), Каспер Дольберг (34 минута) и Амин Юнес (49 минута). У французов один мяч забил Матье Вальбуэна (66 минута). Ответный матч между двумя командами пройдет 11 мая в Лионе.

В четверг во втором полуфинале встретятся испанская "Сельта" и английский "Манчестер Юнайтед". Финал Лиги Европы пройдет в Стокгольме 24 мая.