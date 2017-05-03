В Белом доме отказались считать Россию главной угрозой
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В Белом доме США не стали называть Россию главной угрозой миру. Там отметили, что такой страной является Северная Корея. Таким образом, в администрации Дональда Трампа не согласились с позицией директора ФБР Джеймса Коми, назвавшего основной угрозой странам планеты именно Россию.
Россия не является "самой большой угрозой", заявил пресс-секретарь американского Белого дома Шон Спайсер, сообщает ТАСС.
Так Спайсер в ходе брифинга ответил на вопрос журналистов о том, приравнивает ли президент США Дональд Трамп к "самым большим угрозам" Россию. По словам представителя Белого дома, американский лидер считает, что угроза, которую представляет КНДР, является главной угрозой жизни американцев и их союзников.
Ранее директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми заявил, что Россия представляет огромную угрозу для всех стран на Земле. По его словам, об этом якобы говорят ее намерения и возможности.
Также глава ФБР снова обвинил Москву во вмешательстве в политические процессы Соединенных Штатов. Между тем, в Белом доме отметили, что слова Коми о возможном вмешательстве России в американские выборы являются его собственным мнением.
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